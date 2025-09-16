Священнослужитель назвал отказ от рождения ребенка в пользу жизни "для себя" эгоизмом

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Решение об аборте должно приниматься с учетом мнения отца будущего ребенка. Такое мнение выразил ТАСС отец Киприан (в миру Валерий Бурков, Герой Советского Союза, ветеран афганской войны) в кулуарах V общероссийского семейного форума Всемирного русского народного собора в Кузбассе.

"В предабортном консультировании должен участвовать мужчина. И должно приниматься единогласное решение. Если муж и жена оба согласились на аборт - тогда ладно", - сказал Куприан.

По его мнению отказ от рождения ребенка в пользу жизни "для себя" является эгоизмом, и в конечном счете аборт также оборачивается плохими последствиями.

V Общероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора проходит в Кемеровской области с 16 по 17 сентября. Главная тема этого года - "Рост рождаемости как ключевое условие обеспечения безопасности и суверенитета России в XXI веке".