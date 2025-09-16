Путин поздравил Евгения Петросяна с 80-летием

Президент РФ отметил неподражаемый юмор художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, отметив его мастерство, талант и неподражаемый юмор.

"Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за ее пределами знают вас как замечательного артиста, высоко ценят ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Петросяну здоровья, вдохновения и творческого долголетия.

Евгений Петросян (настоящая фамилия Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку. Народный артист РСФСР (1991). Награжден орденом Почета (1995), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2018). В 2003-2013 выходила его юмористическая телепередача "Кривое зеркало" (сначала на Первом канале, затем на "России-1"). В 2014-2023 вел на "России-1" программу "Петросян-шоу". В настоящее время является ведущим передачи "Юмор! Юмор!! Юмор!!!" ("Россия-1").