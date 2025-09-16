Депутат Заксобрания Запорожской области отметил, что в городе много жителей, ждущих скорейшего освобождения от украинского режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Наличие в Запорожье, находящемся под контролем Киева, вывесок на русском языке говорит о том, что жители города хотят жить в России. Такое мнение ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Украинские власти продолжают прессинг мирных жителей Запорожья, в том числе из-за русского языка. Мы это видим по ситуации с запретом вывесок на нашем языке. Само их наличие в Запорожье говорит о том, что люди хотят разговаривать на родном им языке - на русском, сохранять кириллицу. Конечно же, мы поддерживаем это желание. Запорожье будет освобождено и жители города смогут говорить на том языке, на котором считают нужным", - сказал депутат.

Он отметил, что в городе огромное число жителей, ждущих скорейшего освобождения от украинского режима.