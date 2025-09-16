В Сочи и Сириусе прогнозируется шторм на море с высотой волн более 1 м

Городские пляжи будут работать по фактической погоде

СОЧИ, 16 сентября. /ТАСС/. Сильный шторм прогнозируется на море в Сочи и Сириусе в течение вторника. Городские пляжи будут работать по фактической погоде, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города-курорта.

"До конца дня на участке Магри - Веселое на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление волнения моря. Высота волн может достигать 0,8-1,2 метра", - говорится в сообщении.

В сочинской администрации уточнили, что ситуацию с непогодой контролирует оперативный штаб, муниципальные пляжи будут работать по фактической погоде.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году работают 180.