МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Второй отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" состоится 11 октября в парке "Патриот" в Московской области. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"11 октября в парке "Патриот" в Московской области 28 команд инженеров из 12 регионов России, а также из Бразилии и Индии сойдутся в захватывающих поединках второго этапа "Битвы роботов". В программе - яркое шоу с мощными машинами в категориях до 110 кг и до 1,5 кг", - рассказали в министерстве.

Участниками станут 16 взрослых команд с роботами до 110 кг и 12 детских команд с роботами до 1,5 кг. Среди участников будут представлены команды РТУ МИРЭА, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, Вавиловского университета, СПбПУ Петра Великого, Самарского университета им. С.П. Королева, ИРНИТУ. "В полуфинал выйдут только 8 команд турнирной сетки, победившие в двух турах второго этапа", - добавили в министерстве.

"Битва роботов" - международный чемпионат, в котором роботы сражаются на специально оборудованном ринге. Машинами управляют команды инженеров из разных стран. Первый этап сезона в 2025 году прошел 23 августа в Перми, в полуфинал вышли 8 команд турнирной сетки.