Они перевозят делегации участников

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/ Более 110 автобусов и автомобилей, в том числе 40 автобусов туристического и малого класса, перевозят в Московском регионе делегации участников "Интервидения" из разных стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы встречаем участников и гостей из разных стран, обеспечиваем для них безопасные и комфортные поездки, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. В преддверии конкурса для перевозок иностранных гостей задействовали 40 единиц техники туристического и малого класса, а также более 70 автомобилей "Москвич", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что микроавтобусы и автобусы туристического класса, а также автомобили встречают гостей в аэропортах и на вокзалах, помогают добираться до отелей, культурных и репетиционных площадок.

"Безопасность в пути обеспечивают профессиональные водители Мосгортранса. В салонах автобусов туристического класса предусмотрена система климат-контроля, автобусы оборудованы ремнями безопасности и комфортными эргономичными креслами. Для комфорта пассажиров внутри салона есть телевизоры, откидные столики и USB-разъемы для зарядки телефонов", - добавили в пресс-службе предприятия.

Там заверили, что каждый год Москва закупает сотни инновационных электробусов. "Для автобусов и электробусов вводим больше выделенных полос, развиваем сеть маршрутов, делаем удобной оплату проезда - пассажирам доступны "Тройка", банковская карта и льготный проезд по карте москвича. Создаем комфорт в пути - в транспорте есть система климат-контроля, зарядки для телефонов, медиаэкраны, а также все для маломобильных пассажиров", - заключили в ведомстве.

"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.