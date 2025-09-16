Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также отметил, что аккредитационный мониторинг является одной из важных составляющих Национального индекса развития образования

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подходы к подготовке и проведению аккредитационного мониторинга системы образования в 2026 году обсудили в ходе стратегической сессии с участием руководства Рособрнадзора, представителей Минпросвещения России, Минобрнауки России, региональных органов управления образованием и образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В этом году мы проведем серию мероприятий, в рамках которых будут выработаны подходы к проведению нового аккредитационного мониторинга", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Анзора Музаева.

На открытии сессии он также отметил, что аккредитационный мониторинг является одной из важных составляющих Национального индекса развития образования, с помощью которого будет вестись комплексный мониторинг системы образования для определения достижения целей Стратегии развития образования Российской Федерации до 2036 года.

В пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что в течение двух дней стратегической сессии ее участники обсуждали, каким должен быть аккредитационный мониторинг 2026 года: перечень показателей и методику их расчета, критерии отбора образовательных программ, источники информации для мониторинга, а также, как минимизировать бюрократическую нагрузку на образовательные организации при проведении мониторинга.