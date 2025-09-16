Всероссийский форума выпускников детских домов "Мы нужны друг другу" стал традиционным местом встречи друзей и единомышленников, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Программа VI Всероссийского форума выпускников детских домов "Мы нужны друг другу" позволит представить уникальные практики в работе с детьми и молодежью. Об этом говорится в приветствии начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова к участникам мероприятия.

"Уверен, что насыщенная программа форума позволит представить уникальные региональные практики в работе с детьми и молодежью, выработать новые решения и подходы для развития вашей организации. Желаю всем участникам плодотворной работы, вдохновляющих встреч и успехов в дальнейшей реализации инициативы", - говорится в приветствии Новикова, которое зачитал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Аветисов.

Новиков отметил, что форум стал традиционным местом встречи друзей и единомышленников. "Безусловно, это результат системной и многогранной работы Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны», в основе которой лежит доброта, внимательность к потребностям ребенка, ответственность и забота. Вместе с педагогами, специалистами в сфере защиты прав детей-сирот, общественными деятелями и представителями органов государственной власти вы поддерживаете молодых людей и зачастую становитесь теми самыми важными взрослыми и наставниками в их самостоятельной жизни", - подчеркнул представитель Кремля.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам также отметил деятельность содружества, направленную на решение задач в рамках специальной военной операции и помощи ветеранам. "По всей стране активисты содружества участвуют в гуманитарных миссиях, помогают детским домам в пострадавших районах, поддерживают военнослужащих, реализуют специальные проекты, призванные сохранить память о подвиге наших бойцов. Благодарю вас за это", - говорится в приветствии.

Открытие VI Всероссийского форума выпускников детских домов "Мы нужны друг другу" проходит в Национальном центре "Россия", мероприятие станет центральной платформой для разработки инновационных решений, направленных на социализацию детей-сирот, и предоставит возможность для взаимодействия между выпускниками, федеральными и региональными чиновниками, бизнес-лидерами и представителями НКО.