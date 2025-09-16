Основным гостем станет 39-я отдельная гвардейская мотострелковая Краснознаменная бригада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Высшие военно-учебные заведения со всей России примут участие в телемосте проекта "Наука побеждать" в год защитника Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 475-й годовщину образования Сухопутных войск России. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила исполнительный директор организационного комитета проекта Ирина Булатицкая.

Среди участников - Саратовское артиллерийское училище, Академия материально-технического обеспечения, Военная академия связи, Дальневосточное общевойсковое командное училище, Санкт-Петербургское суворовское военное училище и специальный гость - Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Турнера. 39-я бригада будет выходить в эфир прямо с передовой.

"Представители 39-й бригады будут выходить на связь из военно-полевого музея. Их будет порядка пяти-шести человек, те, кто сможет отвлечься от боевых действий. Все они - офицеры разных специальностей, которые являются выпускниками вузов, перечисленных выше. Они реально могут рассказать, как им пригодились знания, полученные в высших учебных заведениях", - рассказала Булатицкая.

Проект "Время побеждать" создан при поддержке Министерства обороны РФ. Телемост состоится 18 сентября в 12:30 в мемориальном музее А.В. Суворова.