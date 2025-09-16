По словам председателя СФ, транспортная отрасль должна быть лидером "в плане семьецентричности"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минтранса Андрея Никитина уделять время в том числе решению в отрасли вопросов в сфере демографии. Об этом она сообщила на встрече с министром.

"Конечно, очень важна социальная составляющая. Транспортная отрасль во многом является лидером. Хотелось бы, чтобы в плане семьецентричности, как мы сейчас говорим, поддержки семей с детьми, она тоже была лидером. При всем объеме задач, которым вам приходится заниматься, просила бы уделять время вопросам демографии, реализации задач, поставленных президентом [в этой сфере]", - сказала Матвиенко.

Глава министерства, слова которого приводит пресс-служба СФ, рассказал о результатах масштабного исследования, которое выявило среди отраслевых организаций большой разрыв в области мер поддержки семей с детьми. В связи с этим, пояснил Никитин, разработан перечень рекомендаций, чтобы выправить ситуацию. Он отметил, что к концу года планируется проследить, какие меры поддержки в этой сфере введены. Среди мер поддержки министр назвал в том числе выплаты при рождении ребенка и дополнительный отпуск.

"С одной стороны, мы должны обеспечить должный уровень сервиса и качества услуг для пассажиров с детьми, но с другой - не забываем о тех, кто работает в транспортной отрасли. Это около 5 млн человек, у них также есть дети", - отметил Никитин.