После завершения проверки работу музея возобновят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Вход в Государственный Эрмитаж для посетителей приостановлен из-за сообщения об угрозе безопасности. По громкой связи в музее объявлена эвакуация, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с поступлением информации об угрозе безопасности в настоящий момент в музее проходит эвакуация. После завершения проверки работа музея будет возобновлена", - говорится в объявлении, которое транслируют в помещениях и у входа в основной музейный комплекс на Дворцовой набережной.

Посетителям предлагается осмотреть экспозиции в Главном штабе или вернуться в залы Зимнего дворца, Малого и Нового Эрмитажа позже. Приобретенные на это время билеты будут действительны после завершения проверки, отмечается в объявлении.