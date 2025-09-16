Генеральный директор музея Дмитрий Кожанов отметил, что Россия подарила миру множество научно-технических достижений

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выставка "Ученые - фронту. Наука Великой Победы", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет показана на площадках зарубежных представительств Россотрудничества совместно с Политехническим музеем в онлайн-формате. Об этом рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Для нас Политехнический музей - символ величия российской науки и технологий, устремленности в будущее. И наш союз представляется довольно многообещающим. У нас огромные планы и проекты", - отметил Примаков.

Проект реализован Политехническим музеем совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. О его открытии объявили во время подписания соглашения о сотрудничестве между Россотрудничеством и музеем в пресс-центре ТАСС.

Соглашение предусматривает также проведение просветительских мероприятий, включая онлайн-лектории для школьников и студентов в России и за рубежом. С 2026 года иностранные учащиеся смогут участвовать в профориентационных поездках и знакомиться с ведущими российскими вузами в рамках программы "Здравствуй, Россия!".

Генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов подчеркнул, что "Россия подарила миру множество научно-технических достижений. Важно показывать это не только в нашей стране, но и за рубежом. У нас великое прошлое, настоящее и будущее".