ЯКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил о старте нового проекта Национальной библиотеки республики в ходе IV Международного библиографического конгресса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Айсен Николаев объявил о старте нового проекта Национальной библиотеки республики "Семейная библиотека: сила книги!", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, проект представляет собой цифровую коллекцию классических произведений мировых шедевров, которая будет доступна всем жителям Якутии. "Сюда включены издания, отражающие духовные ценности человечества, прививающие каждому человеку стремление к добру и созиданию. Я убежден, что эта цифровая библиотека укрепит замечательную традицию семейного чтения как важнейшую часть культурного наследия нашего многонационального народа", - подчеркнул он.

Конгресс проходит 16-19 сентября на базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) в год 100-летия ее основания. Тема конгресса - библиография в сохранении культурного наследия и языкового многообразия народов мира. Участники обсудят современные вызовы библиографии, трансформацию библиотек в цифровую эпоху и сохранение культурной памяти.