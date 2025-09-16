ЛЭТИ объединит российских и советских выпускников из 10 стран Африки

Форум пройдет 7-8 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Форум иностранных выпускников, реализуемый Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ", пройдет в Африке 7-8 октября 2025 года. Ведущие российские университеты проведут мультиформатную программу и курсы повышения квалификации, сообщили в пресс-службе ЛЭТИ.

"С 7 по 8 октября в городе Дар-эс-Салам на площадке Dar es Salaam Serena Hotel пройдет форум иностранных выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран Африки. Международный проект реализуется СПбГЭТУ "ЛЭТИ" при поддержке Россотрудничества, Российского центра науки и культуры и Посольства РФ в Танзании, в партнерстве с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что форум нацелен на популяризацию российского образования и здравоохранения в Африке, продвижение русского языка и культуры, развитие международного вузовского сотрудничества, консолидацию сообществ выпускников российских вузов, представителей бизнеса и власти. Площадка объединит руководителей и членов ассоциаций выпускников из Анголы, Замбии, Кении, Республики Конго, Руанды, Танзании, Туниса, Уганды, Эфиопии и ЮАР.

В течение двух дней эксперты и преподаватели российских университетов, включая преподавателей ЛЭТИ, проведут для участников форума круглые столы, презентации, мастер-классы и панельные дискуссии, а также курсы повышения квалификации в области научно-технического образования, здравоохранения и медицины.

"Освоение передовых технологий в области инженерного образования и медицины - один из главнейших факторов устойчивого экономического развития и социального благосостояния стран африканского континента. В связи с важностью расширения российско-африканского сотрудничества в рамках федеральной повестки результаты форума станут весомым вкладом ЛЭТИ в выполнение задач госпрограммы Российской Федерации "Развитие образования", - привели в пресс-службе слова проректора по международной деятельности СПбГЭТУ "ЛЭТИ", руководителя проекта "Организация и проведение Форума иностранных выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран Африки" Анастасии Мининой.

Как уточнили в пресс-службе, форум иностранных выпускников - третий по счету проект, реализуемый СПбГЭТУ "ЛЭТИ" совместно с Россотрудничеством на африканском континенте. В 2023 году в Сенегале был организован проект "Российская неделя математики, физики и компьютерных наук"; в 2024 году в столице Замбии прошла серия образовательно-просветительских мероприятий, посвященных робототехнике, мехатронике и VR-технологиям.