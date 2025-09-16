Красноярск победил в IV Всероссийской акции "Выбираю чистый воздух"

Акция прошла в 73 регионах России, ее участники отказались от поездок на автомобилях с бензиновыми двигателями

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Красноярск занял первое место в номинации "Город-лидер" IV Всероссийской экологической акции "Выбираю чистый воздух", в рамках которой жители города преодолели более 125 тыс. "чистых" километров - пешком или на экологичных видах транспорта. Об этом сообщили на итоговой пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

В этом году акция прошла в 73 регионах страны, ее участники отказались от поездок на автомобилях с бензиновыми двигателями и вместе преодолели более 500 тыс. км на велосипедах, самокатах, пешком и другими экологичными способами.

"Красноярск показал самый высокий результат, и это заслуга всех жителей, которые поддержали идею акции. Подобные мероприятия не только помогают улучшить экологическую ситуацию, но и объединяют людей, предоставляя им возможность провести время на свежем воздухе и получить заряд энергии", - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

Согласно данным цифрового "Экотрекера зеленых привычек", в пятерку лидеров также вошли Челябинск, Стерлитамак, Ростов-на-Дону и Кемерово. Самыми активными регионами стали Башкирия, Татарстан, Кемеровская, Астраханская и Челябинская области.

В Красноярске ключевым событием стал массовый полумарафон, в котором приняли участие более 4 тыс. человек, преодолевших около 35 тыс. км. В других регионах прошли триатлоны, велопарады, пешие экскурсии и восхождения на вершины.

Победители акции получили кубки и дипломы из переработанных материалов, созданных волонтерами экологического движения "Экосистема". Награды, по словам организаторов, должны стать символом общего дела по сохранению чистого воздуха в стране.