Изменения ввели в связи с плановым проведением ремонтных работ электрических сетей

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Временные изменения в режиме работы будут введены в пунктах пропуска (ПП) через границу Калининградской области в связи с плановым проведением ремонтных работ электрических сетей с 22 сентября по 6 октября. Об этом предупредила перевозчиков Калининградская областная таможня, отметив, что электричество будут отключать на четыре часа поочередно на разных ПП.

"22 сентября по 6 октября 2025 года с 09:00 до 13:00 (местного времени) в ряде пунктов пропуска через госграницу РФ будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств, - говорится в сообщении отделения по связям с общественностью Калининградской областной таможни. - На этот период запланировано полное отключение электропитания и временная приостановка движения через пункты пропуска по графику".

Так в МАПП Чернышевское электропитание отключат на указанный период времени 22 сентября, ЖДПП Нестеров - 23 сентября, в МАПП Багратионовск - 24 сентября, в МАПП Советск - 29 сентября, в МАПП Мамоново (Гжехотки) - 1 октября, в МПП Калининград (участок в Балтийске) - 6 октября.

"В остальное время пункты пропуска будут работать в штатном режиме. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок", - добавили в таможне.