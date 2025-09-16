Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, серьезно занимающиеся вопросами охраны труда

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Общее количество несчастных случаев на производстве в России за последние годы сократилось на 20%. Такие данные привел председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем обращении к участникам X Всероссийской недели охраны труда.

"Системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20% сократить общее количество несчастных случаев", - отметил он.

Премьер заверил, что правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, серьезно занимающиеся вопросами охраны труда. По его словам, задача выстраивания максимально безопасной, качественно новой производственной среды имеет для всех большое значение, выполнить ее можно только в кооперации властей, бизнеса и граждан.