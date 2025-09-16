Премьер-министр добавил, что ветеранам СВО оказывается помощь для адаптации при поступлении на работу, приобретения новых компетенций и навыков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Трудоустройство участников специальной военной операции является одним из приоритетов для правительства России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, приветствуя участников X Всероссийской недели охраны труда.

"Президент подчеркивал: надо сделать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Сегодня для нас это один из приоритетов", - указал глава кабмина.

Мишустин добавил, что ветеранам СВО оказывается помощь для адаптации при поступлении на работу, приобретения новых компетенций и навыков. Подобная поддержка должна носить системный характер, акцентировал внимание премьер.