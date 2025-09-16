В июле Государственная уголовно-исполнительная служба страны сообщала, что в армии республики служат около 9,5 тыс. осужденных

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. осужденных служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание NV со ссылкой на официальный ответ министерства юстиции.

"По состоянию на 01.09.2025 освобождены условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и переданы подразделениям Национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки более 10 100 человек", - говорится в ответе ведомства, опубликованном изданием.

В июле Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщала, что в рядах ВСУ служат около 9,5 тыс. осужденных украинцев, большинство из которых находятся на передовой. В мае насчитывалось более 8,3 тыс. осужденных в подразделениях ВСУ, за четыре месяца это количество увеличилось почти на 2 тыс.

Ранее на Украине также заявляли, что около 20-30% осужденных, отбывающих сроки в украинских тюрьмах, могут заключить контракты о прохождении службы в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение.

На фоне значительного дефицита личного состава в ВСУ власти Украины пытаются всеми средствами привлечь в армию тех, кто не подлежит всеобщей мобилизации. В числе таких мер - возникшая год назад инициатива о призыве заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Закон, позволяющий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Этой возможностью не могут воспользоваться осужденные за преступления, связанные с терроризмом или совершенные против основ национальной безопасности, за убийство двух и более человек, за особо тяжкие коррупционные преступления.