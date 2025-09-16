На реках ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Дожди с грозами, град и ветер с порывами до 25 м/с прогнозируются в Республике Крым со вторника и до 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального совета министров.

"Вечером и до конца суток 17 [сентября], в течение суток 18 [сентября] и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на реках Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, однако достижения опасных отметок не прогнозируется.