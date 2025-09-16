Потребуется участие медицинских учреждений регионов России, школ, детских садов и университетов, сообщил ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Институт здорового ребенка создали в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) для проведения масштабного исследования норм здоровья у детей. Многие данные не обновлялись 60 лет, сообщил на пресс-конференции в ТАСС ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

"Большие исследования казалось бы обычных вещей, например, нормы анализа крови были проведены в Советском Союзе в 1970-е годы. То есть прошло 60 лет, и мы не знаем - изменились ли нормы анализа крови. Для этого нужно провести анализ очень большого массива данных детей, и так по всем параметрам - уровень гормонов, уровень ферментов и так далее. Мы создали Институт здорового ребенка, который будет заниматься этими проблемами. И это, на наш взгляд, будет очень большой прорыв", - сказал он.

Иванов отметил, что еще в 1960-е годы выдающиеся педиатры Александр Тур и Георгий Сперанский поняли, что заниматься здоровыми детьми также необходимо, как и больными, потому что важно понимать, как ребенок должен расти. Например, нормы роста и веса напрямую влияют на возможность заниматься спортом или на то, смогут ли молодого человека призвать в армию.

По словам специалиста, работа по исследованию норм здоровья современных детей займет годы, также потребуется участие медицинских учреждений регионов России, школ, детских садов и университетов математического профиля.

"Естественно, мы не сможем сделать эту работу одни, потому что здесь необходимо учитывать такой момент, что анализ крови - количество гемоглобина, например, у жителей Северного Кавказа и жителей Санкт-Петербурга разные и нормы для них разные. Мы упрощаем немного ситуацию в клинической практике из-за того, что эти нормы были собраны очень давно", - сказал он.

В 2025 году Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет отмечает свое 100-летие. Это уникальное учебное заведение, где учится более 10 тысяч студентов и ординаторов, а также крупнейшая в России федеральная детская клиника на 1 тыс. коек. В 2024 году врачи СПбГПМУ оказали помощь 40 тыс. пациентам и выполнили более 15 тыс. операций.