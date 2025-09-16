Опасных предметов в музее не обнаружили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Залы Государственного Эрмитажа вновь открылись для посетителей после проверки из-за сообщения об угрозе безопасности. Как сообщается в официальном Telegram-канале музея, во время проверки опасных предметов не нашли.

"16 сентября 2025 года в Эрмитаж вновь поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса. После проверки всех залов и служебных помещений угроз не обнаружено. Сейчас все экспозиционные комплексы Эрмитажа продолжают работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Представители музея отметили, что посетители, которые вынуждены были покинуть музей из-за эвакуации или не смогли в него попасть в указанное время, могут вернуться в Эрмитаж по тем же билетам.