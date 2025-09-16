В соответствии с законопроектом они могут вырасти до 3 тыс. рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об увеличении до 3 тыс. рублей штрафа для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, повлекшее за собой их загрязнение или засорение.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента Государственным советом Республики Крым в мае. Предлагается внести изменения в статью 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил охраны водных объектов).

Так, штрафы для граждан за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение, предлагается увеличить до 1-2 тыс. рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить штрафы для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Сейчас граждане могут быть оштрафованы на 1,5-2 тыс. рублей. Согласно законопроекту, штраф может составить 2,5-3 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, охрана водных объектов от загрязнений, засорений и истощения является одной из первостепенных задач государственной политики. Однако, считают авторы законопроекта, штрафы для физических лиц за нарушение правил охраны водных объектов не являются серьезным наказанием. "В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают осуществлять деятельность, нарушая правила охраны водных объектов", - говорится в документе. Принятие законопроекта будет способствовать сокращению количества правонарушений в области природоохранного законодательства.