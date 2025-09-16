Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в первом аккредитационном мониторинге, проведенном в 2023 году, приняли участие 43 795 организаций, осуществляющих образовательную деятельность

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Почти половина от числа школьных программ, участвующих в аккредитационном мониторинге Рособрнадзора в 2023 году, продемонстрировали высокий уровень по количеству выполненных показателей. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В рамках мониторинга [2023 года] была проведена оценка 27 037 школьных программ. 45,3% из них показали высокий уровень по количеству выполненных показателей, 36,6% - средний уровень, 18,1% - низкий уровень. Оценку прошли 18 903 программы колледжей, из которых 55% показали высокий уровень, 33% - средний и 12% - низкий. Наиболее проблемным по результатам мониторинга оказался уровень высшего образования. Проведена оценка 7 644 программ вузов, из которых только 15% соответствуют высокому уровню, 42% - среднему и 43% продемонстрировали низкий уровень выполнения показателей мониторинга", - говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в первом аккредитационном мониторинге, проведенном в 2023 году, приняли участие 43 795 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 1 398 вузов и их филиалов, 3 366 учреждений СПО, 39 031 школа. Они оценивались по показателям, сгруппированным по четырем направлениям: "Образовательные результаты", "Кадровый потенциал", "Образовательная среда" и "Трудоустройство выпускников".

По информации пресс-службы, наиболее "западающими" показателями оказались у школ - участие обучающихся в оценочных мероприятиях и доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным предметам государственной итоговой аттестации, у колледжей - наличие внутренней системы оценки качества образования и результаты демонстрационного экзамена ниже среднего, у вузов - доля целевиков, успешно завершивших обучение, и средний балл ЕГЭ зачисленных на обучение ниже 60 баллов.