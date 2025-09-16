В нем примут участие творческие коллективы из России, Южной Осетии, Белоруссии и Сербии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль православной песни впервые пройдет в Северной Осетии в самом высокогорном монастыре России. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Первый международный фестиваль православной песни "Свеча", приуроченный к празднованию Рождества Пресвятой Богородицы, пройдет уже в это воскресенье в нашей республике", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в окрестностях Аланского Успенского монастыря - самой высокогорной православной обители страны. В нем примут участие творческие коллективы из России, Южной Осетии, Белоруссии и Сербии.

Прозвучат как известные произведения, так и новые песни. В программе мероприятия - паломничество по православным святыням республики, традиционная национальная кухня. Гостей также ждет яркая программа с лазерными спецэффектами.