Председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" в Карачаево-Черкесской Республике Алина Кочкарова отметила, что в республике пройдет зимний фестиваль для детей из Движения первых

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. 800 детей станут участниками реалити-шоу "Всегда готов", съемки которого пройдут в октябре 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила председатель Совета регионального отделения "Движения Первых" в Карачаево-Черкесской Республике Алина Кочкарова.

"В 2023 году мы выпускали телешоу "Всегда готов" - это спортивное мероприятие, и оно понравилось молодежи, поэтому мы решили в 2025 году повторить. Уже в октябре, в течение недели, пройдут съемки реалити-шоу, 800 человек примут участие, выберем самых сильных и смелых. Поставим тропу препятствий, и ребята должны будут ее пройти", - сообщила Кочкарова.

Он также отметила, что в конце года в республике пройдет зимний фестиваль для детей из Движения первых. "В конце года пройдет зимний фестиваль, дети Движения первых Карачаево-Черкесской Республики очень ждут его. Самые активные ребята попадают туда, для того чтобы обменяться опытом и настроиться на следующий календарный год. Даже школьники из близлежащих регионов всегда спрашивают, как попасть к нам на этот фестиваль, потому что там царит атмосфера радости и счастья", - добавила спикер.