МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. столичных школьников примут участие в научных программах этой осенью, мероприятия пройдут в рамках проекта "В центре науки" на площадках школ и ведущих вузов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Московская система образования непрерывно пробует новые форматы вовлечения учащихся в науку. Так, осенью в столице мы запускаем масштабный научный марафон, в котором примут участие почти 2 тыс. школьников. Ребята смогут сделать свои первые шаги в науке, поработать на современном оборудовании в лабораториях ведущих вузов, создать собственные проекты под руководством молодых ученых и поучаствовать в фестивалях", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Так, запланированы фестивали науки, первый из которых состоится 18 сентября в школе № 1795. Школьников 7-11-х классов ждут мастер-классы практикующих ученых из ведущих вузов и лабораторий, викторины и научно-популярный квест с памятными призами. Участники программ проекта "В центре науки" также получат возможность провести исследования под руководством молодых ученых в рамках научно-экспериментальных курсов. Занятия будут проходить в лабораториях вузов по восьми направлениям, включая физику, химию, биологию, экологию, биотехнологии, геоинформационные системы, когнитивистику и лингвистику.

Для школьников, которые уже работают над собственным исследованием, пройдет программа наставничества. Ребята смогут выбрать одно из девяти предметных направлений - от наноматериалов до когнитивных исследований. Лучшие проекты представят на всероссийских и московских конференциях, таких как "Большие вызовы", "Инженеры будущего" и "Старт в медицину".

Кроме того, в октябре для учеников 8-11-х классов, интересующихся точными науками, пройдет образовательная выездная школа. С 25 октября по 1 ноября участники будут изучать математическое моделирование, экономику, лингвистику и социологию, а также создадут собственные научно-практические проекты, ориентированные на требования промышленности и бизнеса.