Недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, является одной из причин успешных хищений

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Владимир Плякин и Сардана Авксентьева направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением сделать обязательным указание в банковских СМС с подтверждением оплаты полного названия получателя платежа и суммы операции. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам парламентариев, недостаточная информативность СМС с кодами подтверждения оплаты, которые содержат только числовой код без подробностей операции, является одной из ключевых причин успешных банковских хищений.

"Считаем необходимым внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую содержание банковских СМС с кодами подтверждения оплат. В частности, необходимо обязать банки внедрить антифишинговый формат сообщений, при котором в тексте будет крупным шрифтом указываться сумма операции и полное название получателя платежа без использования аббревиатур", - указано в тексте письма.

Депутаты отметили, что такой формат повысит прозрачность и информативность сообщений, позволит пользователям быстрее идентифицировать денежные операции и снизит риски для граждан стать жертвами мошенников.