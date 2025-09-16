Их назвали улицами Добробута и Защитников Украины

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Названия последних двух улиц в Одесской области, которые продолжали носить имя русского поэта Александра Пушкина, переименовали в улицы Добробута и Защитников Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Как отмечает издание, до сих пор в Одесской области в честь Пушкина назывались две улицы в Любашевском районе. Решение об их переименовании было принято 28 августа. Тогда же изменились названия еще ряда топонимов в этом районе, в том числе улица Чехова, Чайковского и советской летчицы Полины Осипенко.

Издание также приводит слова главы проекта "Деколонизация. Украина" Вадима Позднякова, который продвигает идеи по уничтожению всего советского и российского исторического наследия на Украине. Он заявил, что в Одесской области в новых названиях якобы нуждаются еще порядка 170 улиц, которые носят имена российских деятелей - Александра Невского, Александра Блока, космонавтов Комарова и Гагарина. Так, уже в конце сентября могут быть переименованы три улицы в Арцизском районе Одесской области.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.