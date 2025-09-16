За шесть месяцев этого года также выявлено свыше 116 тыс. нарушений законодательства об исполнительном производстве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. С начала года более 45 млрд рублей взыскано с должников по алиментам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. РФ.

"При надзорном сопровождении органов прокуратуры объем взысканных по исполнительным производствам алиментных платежей вырос с 37,5 млрд рублей в первом полугодии прошлого года до 45,4 млрд рублей в этом году", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что за шесть месяцев этого года выявлено свыше 116 тыс. нарушений законодательства об исполнительном производстве. "В целях их устранения принесено более 50 тыс. протестов, внесено 9 тыс. представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены более 5,5 тыс. должностных лиц, по материалам проверок возбуждено 60 уголовных дел. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования восстановлены права почти 16 тыс. лиц, которым выплачено около 39 млн рублей, в том числе 3 тыс. участников специальной военной операции. В пользу 216 граждан взыскано 24 млн рублей задолженности по заработной плате, более 3 тыс. лиц обеспечены минимальным доходом при взысканиях", - отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, ведомством продолжается работа в сфере защиты прав граждан, ошибочно идентифицированных в качестве должников из-за совпадения анкетных данных - в первом полугодии защищены права более 450 таких лиц.