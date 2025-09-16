Владимира Васкевича переоформили на следующий рейс через восемь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Слепого уральского блогера-продюсера инклюзивных проектов Владимира Васкевича не посадили на рейс в аэропорту Ижевска. Об этом он написал в своем сообществе во "ВКонтакте".

"Меня только что сотрудники аэропорта Ижевска забыли посадить на рейс "Аэрофлота" в Москву. <…> Но поскольку у меня никогда не было проблем с посадкой, я даже не мог подумать, что меня забыли. По радио мою фамилию не называли, я даже не слышал, как началась и закончилась регистрация. Допускаю, что мог пропустить одно объявление, но точно не все три", - написал он, уточнив, что он находился в зоне для маломобильных пассажиров.

Васкевич уточнил, что изначально его не смогли зарегистрировать на рейс, так как регистрация была еще закрыта из-за переноса вылета самолета. Позже он по звуку нашел других пассажиров зала, которые проводили его до службы безопасности, где сотрудники аэропорта сказали, что забыли и не зарегистрировали его. Пассажира переоформили на следующий рейс через восемь часов.

"После внутренних сомнений и обсуждений в итоге меня отвели в комнату матери и ребенка, еще я выпросил две бутылки воды. Извинений не было. Как и питания, которое авиакомпания должна была предоставить, раз я задержался более чем на четыре часа. Но я же не зарегистрирован", - добавил Васкевич.

Кроме того, продюсер отметил, что из-за халатности сотрудников аэропорта теперь не успевает на следующую пересадку в Петрозаводске, где должно состоятся его выступление для более 700 педагогов.

ТАСС направил запрос в пресс-службу аэропорта.