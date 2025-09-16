Проект "Значимый взрослый" запустили по всей России

В пилотном проекте прошли обучение более 1 300 человек, из них более 150 человек стали наставниками

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Движение первых запустило всероссийский проект "Значимый взрослый" во всех регионах России, в 2024 году в пилотном проекте приняли участие 11 регионов. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил советник председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Тимур Сафин.

"С сегодняшнего дня во всех регионах нашей большой страны проект ["Значимый взрослый"] запущен. Мы призываем всех тех, кто желает попробовать себя в роли наставника и чувствует, что для него это важно, зайти на сайт, зарегистрироваться и пройти этот путь вместе с нами", - сообщил Сафин.

По его словам, в пилотном проекте прошли обучение более 1 300 человек, из них более 150 человек стали наставниками. "Пилотный проект прошел достаточно успешно. Мы ставили перед собой задачи - этот проект запустить и пройти весь путь с момента информационной кампании, набора кандидатов и работы в парах. В 11 субъектах у нас получилось привлечь порядка 2,5 тыс. человек, из них только 1 300 человек прошли обучение, а до этапа создания пары дошло 175 наставников", - добавил спикер.

Директор департамента по организации взаимодействия с федеральными органами власти Движения первых Валерия Шалимова в ходе пресс-конференции также отметила, что в Центре знаний "Машук" прошел обучающий семинар для региональных наставников. "У нас сегодня закончился семинар для наших региональных команд. В Центре Знаний "Машук" собрались представители наших региональных отделений, которые будут кураторами проектов на местах, и психологи. <…> Из всех 89 регионов страны были участники - это порядка 180 человек, которые уедут уже вооруженными знаниями и замотивированными на сложную, но очень важную деятельность", - рассказала Шалимова.

Всероссийский проект "Значимый взрослый" реализуется Движением первых совместно с Министерством просвещения РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.РФ для формирования сообщества наставников по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.