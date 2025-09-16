Также проекту необходимо больше наставников мужского пола

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Движение первых намерено ввести первую меру поощрения для наставников Всероссийского проекта "Значимый взрослый" в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил советник председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Тимур Сафин.

"Мы много думаем над тем, какие меры поощрения сформировать для наставников, и призываем коллег со всей страны делиться своими предложениями, потому что любая работа должна быть отмечена. Если человек старается, если он тратит на это время, усилия, он не должен остаться незамеченным. Мы над этим много работаем, чтобы у наставников на разном уровне - муниципальном, региональном, федеральном - были разные меры поощрения. Я надеюсь, что первые меры поощрения у нас будут уже реализованы в следующем году", - сообщил Сафин.

По его словам, также проекту необходимо больше наставников, в том числе мужчин. "Нам очень не хватает наставников. Огромное превалирование женщин над мужчинами в нашем проекте. Женщины очень активно идут в наставники, но нам не хватает ответственных мужчин, которые пройдут обучение, потому что мальчиков, которых нужно наставлять, больше. Важный принцип в нашем проекте - это равенство гендеров, но мы понимаем, что для мальчиков важен рядом мужчина, тогда это будет работать намного эффективнее", - добавил спикер.

С целью формирования сообщества наставников по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, Движение первых совместно с Министерством просвещения РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф реализует Всероссийский проект "Значимый взрослый".