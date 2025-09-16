В отличие от СМИ 78% французских пользователей соцсетей отнеслись к назначению Себастьена Лекорню крайне негативно

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Соратник Эмманюэля Макрона или его марионетка: СМИ и пользователи социальных сетей во Франции, США, Великобритании и Германии разошлись во мнениях о личности 39-летнего Себастьена Лекорню, которого президент Франции назначил премьер-министром после отставки Франсуа Байру. Если СМИ пытались балансировать, рассматривая как положительные, так и отрицательные качества Лекорню, который до нового назначения занимал пост министра вооруженных сил, то в социальных медиа, особенно во Франции и ФРГ, однозначно преобладали негативные оценки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 9-10 сентября АО "Крибрум" по заказу Аналитического центра ТАСС.

Смесь оптимизма и скепсиса

Англоязычные СМИ достаточно широко освещали назначение Лекорню главой французского правительства (559 сообщений в 199 изданиях с потенциальной аудиторией 158 млн человек), они акцентировали внимание на его возрасте и лояльности Макрону. Одни расценивали относительную молодость нового премьера как преимущество (открыт для реформ, способен на решительные шаги), другие - как недостаток (мало опыта). В британской прессе в качестве плюса упоминалось, что именно Лекорню является одним из наиболее ярых сторонников наращивания военной мощи Франции и Евросоюза в интересах противостояния с Россией.

Скептичнее настроены СМИ в Германии (730 сообщений в 150 изданиях, потенциальный охват аудитории - 40 млн человек). По мнению ряда авторов, назначение Лекорню способно лишь обострить градус социального недовольства.

Во Франции (969 сообщений в 139 изданиях с потенциальной аудиторией 33 млн человек) авторы публикаций в СМИ пытались найти сбалансированный подход. К плюсам нового назначения были причислены прежний опыт работы Лекорню в правительстве и его репутация переговорщика, а также авторитет среди региональных элит. Главным минусом была названа чрезмерная лояльность Макрону.

"Полный кринж"

В отличие от СМИ 78% французских пользователей соцсетей (более 1,5 тыс. сообщений от 664 авторов, 362,7 тыс. просмотров, потенциальный охват аудитории - 3,7 млн человек) отнеслись к назначению Лекорню крайне негативно, сочтя его "кринжовым". Почти треть из них увидели в этом назначении "неуважение к избирателям со стороны Макрона", 22% пользователей сочли, что новый премьер будет следовать прежним курсом. Не обошлось также без опасений по поводу возможной милитаризации страны (14%), обвинений в коррупции (7%) и наличии у Лекорню поддельного диплома магистра (16%).

Позитивную тональность имели лишь 12% записей в соцсетях, авторы которых преимущественно положительно оценивали прежний опыт работы Лекорню и отмечали его готовность договариваться с оппозицией.

В немецкоязычном сегменте соцсетей (1 тыс. сообщений, 0,5 тыс. авторов, 0,5 млн просмотров, потенциальный охват аудитории - 1 млн) абсолютное большинство пользователей (72%) критически отнеслись к назначению Лекорню. Более трети критиков сочли это назначение "отчаянным шагом в условиях кризиса". Другие замечания во много совпадали с теми, что высказывали французы: Макрон игнорирует волю народа (25%); Лекорню ассоциируется с милитаризмом (20%); назначение Лекорню - признак коррупции во Франции (15%); новый премьер - слабый и некомпетентный политик (5%).

Среди немногочисленных сторонников (10% пользователей) нового французского премьера большинство (40%) ставили ему в заслугу поддержку общеевропейского вектора милитаризации, а довольно многие (30%) положительно оценивали его лояльность Макрону.

Наибольший разброс мнений наблюдался в англоязычном сегменте соцсетей (1,5 тыс. сообщений, 419 авторов, 752 тыс. просмотров, потенциальный охват аудитории - 97 млн, без учета X и Facebook), (Facebook запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской): 41% записей носил нейтральный характер, 20% - позитивный, 39% - негативный. Среди поклонников Лекорню 36% называли его "опытным и компетентным политиком", чуть меньшее количество (32%) рассматривали молодость премьера как подспорье в работе. При этом 61% критиков называл его "марионеткой Макрона", а 29% отмечали, что после назначения нового премьера размах социальных протестов во Франции лишь увеличился.