В рамках нацпроекта "Семья" в 2026 году будет укреплена материально-техническая база учреждений в Усть-Джегуте и Черкесске

ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Две детские школы искусств Карачаево-Черкесии получат 470 инструментов, оборудования и мебели в 2026 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В рамках нацпроекта "Семья" в следующем году оснастим сразу две школы - детскую музыкальную школу Усть-Джегуты и художественную школу Черкесска. Обе школы получат свыше 470 единиц инструментов, оборудования и мебели, что значительно повысит качество обучения и создаст современные, удобные условия для развития талантов юных музыкантов и художников", - говорится в сообщении.

В музыкальной школе Усть-Джегуты, в частности, появятся новые пианино, гитары, скрипки и доулы (кавказские барабаны). "Художественная школа Черкесска готовится к масштабному обновлению - им передадут более 430 единиц оборудования и мебели. Среди них - гончарные круги, печь для обжига, станки для скульптуры, мольберты, новые компьютеры, софиты. В учебный процесс добавятся инструменты для гончарной мастерской, что откроет больше возможностей для творчества", - написал Темрезов.