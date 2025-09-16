При восстановлении здания специалисты применят технологию смешанного восстановления из-за повреждения плит перекрытия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Жильцы дома на Лермонтовской в центре Ростова-на-Дону, который был атакован в августе 2025 года дроном ВСУ, вернутся в свои квартиры в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета (ДГТУ) по результатам экспертизы инженеров-строителей.

14 августа в результате атаки дрона ВСУ пострадали порядка 20 жилых многоквартирных домов, а также припаркованные легковые автомобили в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Самые значительные повреждения получил жилой дом на улице Лермонтовской.

"Специалисты регионального экспертного управления ДГТУ безвозмездно выполнили работы по выборочному инструментальному обследованию технического состояния этого многоквартирного жилого дома 1968 года постройки. В настоящее время объект находится в ограниченно работоспособном состоянии, но в октябре планируется завершить восстановительные работы, и жильцы смогут туда вернуться", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, в результате атаки разрушен парапет здания, повреждена кирпичная кладка, 17 плит перекрытия получили трещины-деформации, несколько из них обрушились над техническим этажом. В доме требуется замена инженерных коммуникаций, закрытого теплового контура, балконных плит, восстановление несущих стен между квартирами, а также реконструкция кровли.

При восстановлении дома специалисты ДГТУ применят технологию смешанного восстановления из-за повреждения плит перекрытия. Сами плиты заменят на аналогичные, часть из них - над техническим этажом - усилят.

Остальные дома получили незначительные повреждения из-за взрывной волны, они также будут восстановлены.