Сертификацию прошел курортный комплекс в поселке Форос

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Первый крымский отель, принимающий постояльцев вместе с их питомцами, получил специализированный сертификат Роскачества, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

"Первый отель в Крыму успешно прошел сертификацию в органе "Роскачество - Туризм" на соответствие требованиям стандарта "Путешествие с питомцами". Сертификация проведена совместно с проектным офисом департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества в Крыму, созданным на базе Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма", - говорится в сообщении.

По данным министерства, сертификацию прошел курортный комплекс в поселке Форос на южном берегу полуострова. В нем возможно размещение с животными весом до 5 кг и до 30 см высоты в холке. Для этого предусмотрена дополнительная комплектация номера: лежанка, миски для корма и воды, пеленка, переноска, памперсы, игрушка, вкусный подарок - это входит в стоимость проживания, но необходимо предупредить о приезде с питомцем заранее. В будущем планируется дополнить меню ресторана позициями, предназначенными для домашних животных, и предлагать услуги груминг-центра.

Уточняется, что хотя в Крыму такой сертификат появился впервые, для РФ практика не нова - в стране выдано уже 65 документов для туристических объектов в разных регионах страны. Для каждого из них это означает, что отель предоставляет установленный правилами сертификации перечень услуг для собак и кошек.

"Такой подход [лояльности к питомцам] задает важный ориентир для всей туристической отрасли региона. В этом есть вектор к более открытому, комфортному и ответственному туризму, где учитываются потребности всех членов семьи - включая четвероногих", - отмечается в сообщении со ссылкой на директора департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирину Чемерчеву.

Также недавно Туристический портал Крыма запустил спецпроект "Pet-friendly Крым: где и как отдохнуть с животными". "На сайте собран перечень крымских отелей, санаториев и гостевых домов, которые принимают путешествующих с питомцами и в большинстве своем предлагают специальные услуги, а также указаны правилах перевозки животных в поезде. Такая информация очень востребована у наших гостей. <…> Сертификация отелей как pet-friendly - еще один шаг для развития крымского гостеприимства, который позволяет большему числу путешественников брать с собой питомцев и исследовать Крым вместе с ними", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия.