Оператор ежедневно выявляет около 3 тыс. зараженных устройств, указал директор по антифроду Петр Алферов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 сентября. / ТАСС/. Следующим эволюционным витком мошенничества станут использование вирусов и вредоносного контента злоумышленниками. Об этом рассказал директор по антифроду сотового оператора "Билайн" Петр Алферов на Международном технологическом конгрессе в рамках дискуссии, организованной Международным комитетом Красного креста.

"Ситуация развивается стремительно. По нашим прогнозам, следующим эволюционным витком [мошенничества] будет использование вирусов и вредоносного контента. Сейчас мы ежедневно выявляем около 3 тыс. зараженных устройств в нашей сети и порядка 70 тыс. клиентов, устройства которых могут быть заражены из-за посещения фишинговых ресурсов и скачивания потенциально вредоносного контента", - рассказал он.

По его мнению, в этой перспективе тремя направлениями работы телеком-операторов и технологических компаний станут разработка сетевых антивирусов, объединение в рамках государственной информационной системы "Антифрод", где государственные и правоохранительные органы смогут обмениваться информацией, что создаст новое качество и новый потенциал для борьбы с мошенничеством.

"Мы предполагаем, что к системе подключатся госуслуги, а также маркетплейсы, банки, соцсети и мессенджеры. Кроме того, система может объединить гуманитарные организации. Такое межотраслевое взаимодействие поможет нам передавать по цепочке информацию о клиентах, которые могут быть заражены, и о выявленных мошенниках. То есть мы сможем защищать человека в каждой точке контакта с цифровой экономикой", - пояснил он.

Третьим направлением Алферов назвал развитие нового подхода в защите клиентов, поскольку мошенники адаптируют свои действия под человека и ситуацию.

"Для людей старшего возраста, детей, молодежи, граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, используются очень разные сценарии. Поэтому и мы в защите клиентов создаем не универсальный подход, а разные продукты, которые ориентированы на клиентов разных категорий", - заключил Алферов.

Международный технологический конгресс - это ежегодное мероприятие, на котором представлены сложные технологические решения, программное обеспечение, радиоэлектроника и телекоммуникационные сервисы, а также платформы для развития государственно-частного партнерства в сфере экспорта ИКТ. ТАСС - генеральный информационный партнер.