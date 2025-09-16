Туристические локации Прикамья "оживили" с помощью дополненной реальности

В Перми на набережной можно увидеть, как по Каме "плывут" пароходы и теплоходы разных исторических эпох

ПЕРМЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Востребованные туристические локации Пермского края "оживили" с помощью AR-технологии (дополненной реальности). Об этом сообщила пресс-служба Министерства по туризму Прикамья.

"В семи муниципалитетах Прикамья региональным министерством по туризму реализован проект "Дополненная реальность: пилотные проекты в Пермском крае". Популярные туристические локации "оживили" с помощью AR-технологии, которая позволяет наложить цифровую информацию (изображения, 3D-модели, текст, видео) на объекты реального мира в режиме реального времени. Дополненная реальность работает как "интеллектуальный гид", оживляя привычные объекты, добавляя контекст и предоставляя информацию о каждой точке интереса прямо на экране телефона", - сообщили в Минтуризма.

Таким образом, в Перми на набережной можно увидеть, как по Каме "плывут" пароходы и теплоходы разных исторических эпох - от первого парохода Пожвинского завода до советского "Метеора". В Кудымкаре с помощью дополненной реальности "оживает" легендарный богатырь, персонаж коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Ош: он выходит к гостям города и рассказывает о себе, а затем оборачивается медведем. В Губахе, где расположены декорации к фильму "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова, в реальном времени можно увидеть анимированную сцену проплывающего на барке князя Михаила Ермолаевича с дружиной.

В Красновишерске визуализирована легенда о битве богатырей Ветлана и Полюда за сердце красавицы Вишеры, в ходе которой богатыри превращаются в величественные скалы, а Вишера - в реку между ними. В Чердыни перед глазами туристов предстает кремль, построенный более 500 лет назад, но от которого не осталось ничего. Сейчас на месте кремля восстановлены две башни, а в дополненной реальности его можно увидеть таким, какой он был в XVI веке: деревянные стены, сторожевые башни, избы и повседневная жизнь внутри укреплений. Также в Соликамске можно увидеть водяную мельницу, которая располагалась раньше на берегу реки Усолки. В дополненной реальности на мельнице появляются мифические персонажи из быличек Пермской земли - шишига и водяной. А в музее "Усолье Строгановское" "оживили" старейшее здание местного архитектурного ансамбля - часовню Спаса Убруса XVII века.

"Главное преимущество проекта - его доступность. Дополненная реальность разработана для мобильных устройств без скачивания приложений, посредством считывания QR-кода. К каждому проекту разработаны интерфейсы с кратким описанием и подсказками для пользователей. Мы уверены, что это поможет гостям и жителям края с удовольствием погрузиться в изучение истории региона, его легенд и значимых событий", - отметил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Таблички с дополненной реальностью можно найти на специальных конструкциях, отыскать которые можно по GPS-координатам, размещенным на сайте visitperm.ru. Также эти объекты отображены на интерактивной карте и в разделе "Что посмотреть" туристического портала Пермского края. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".