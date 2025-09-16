В Керчи нет запрета на посещение кафе в военной форме

Конфликтная ситуация с военнослужащим произошла из-за недопонимания с сотрудниками конкретного заведения

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Запрета на посещение общественных мест, в том числе заведений питания, в Керчи нет. Резонансная конфликтная ситуация с военнослужащим произошла из-за недопонимания с сотрудниками конкретного кафе, сообщил ТАСС депутат Госсовета Крыма, представляющий Керчь, Олег Кришталь.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в минувшие выходные в Керчи участника специальной военной операции и его супругу отказались обслуживать, а затем и вовсе попросили покинуть кафе. Судя по опубликованному видео, мужчина был в спортивной куртке и штанах камуфляжной расцветки. Сотрудник кафе, по его словам, пояснил, что в заведение вход в военной форме запрещен по требованию администрации.

"Ситуацию, с одной стороны, не слишком профессионально отработали сотрудники кафе, с другой - есть вопросы и к самому военнослужащему. Военнослужащий не был одет в военную форму, он мне сам это подтвердил: на нем была сверху спортивная мастерка, снизу штаны хаки, а удостоверение участника боевых действий он не предъявил. В кафе сказали, что есть дресс-код, и согласно запрету администрации, - имелась в виду администрация кафе, - вход в спортивной одежде запрещен. Сотрудники отработали не до конца корректно, не дали полного разъяснения про дресс-код; а мужчина не разобрался в ситуации до конца, не попробовал найти иной выход - например, предъявить удостоверение участника боевых действий и объяснить ситуацию", - рассказал Кришталь.

Он пояснил, что был привлечен к урегулированию ситуации и, после переговоров с обеими сторонами конфликта, его удалось разрешить мирным путем. В ходе выстраивания диалога выяснилось, что сотрудники кафе были готовы идти навстречу, если бы мужчина объяснил ситуацию и предъявил удостоверение - ведь в такой же одежде, как у него, прийти мог любой человек.

Кришталь подчеркнул, что при этом в Керчи никаких ограничений на посещение общественных мест в военной форме установленного образца не существует.