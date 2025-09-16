Вина ляжет на организатора соревнований в том случае, если он не предпринял все необходимые меры по организации безопасности, отметила доцент кафедры уголовного права МГЮА

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Семья пропавшего в Турции Николая Свечникова получит компенсацию только при наличии доказательств просчетов со стороны организаторов мероприятия. Об этом ТАСС заявила доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Анастасия Рагулина.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Семья Свечникова заявила, что будет требовать компенсации в суде.

"Если организатор предпринял все необходимые меры по организации безопасности, было достаточное количество обслуживающего персонала, которые также выполнили свои обязанности должным образом, спортсмен предоставил все необходимые документы, а значит был допущен на законных основаниях, то вины организатора, с учетом, что спорт - мероприятие, связанное с риском для здоровья, не будет. Если же были нарушения, то ответственность будет", - сказала Рагулина.

Юрист, ознакомившись с правилами проведения мероприятия, отметила, что они в большей мере касаются обязанностей участников заплыва, а не его организаторов, и, скорее всего, жена Свечникова будет требовать возмещения морального вреда и возмещения расходов на юридическую помощь. "Даже если предположить, что в правилах есть ограничение ответственности организаторов, поскольку участники заплыва о рисках предупреждены и сознательно на них пошли, то в любом случае организаторы должны были установить правила безопасности и ознакомить с ними всех участников", - подчеркнула она.

"Организаторы соревнований должны были позаботиться об обеспечении максимальной безопасности при проведении заплыва: какие спасательные меры были ими предусмотрены, соблюдались ли они, велась ли видеозапись, должна ли она была вестись с учетом возможной серьезной опасности для жизни и здоровья спортсменов. От ответа на эти вопросы зависит ответственность организаторов соревнований", - сказала Рагулина.

По ее словам, скорее всего, требование компенсации будет обращено к организаторам соревнований, которые не приняли должных мер по соблюдению безопасности и поздно уведомили жену спортсмена об исчезновении ее мужа и слишком поздно расширили зону поиска. "Требование может быть также обращено к спасательным службам, которые не учли то обстоятельство, что пловца могло вынести далеко в открытое море. По моему мнению, в Турции должны быть законы, которые предъявляют требования к организации спортивных (массовых) мероприятий. В том числе обеспечение необходимых условий для безопасного проведения мероприятий - наличие необходимого числа контролеров-наблюдателей, врачей, спасателей и так далее", - считает Рагулина.