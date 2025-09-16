В МВД подчеркнули, что за экраном смартфона скрывается больше рисков, чем на улице

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество IT-преступлений в России за четыре года выросло на 40%. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"По статистике, только в прошлом году 4 из 10 преступлений в России совершались с использованием современных технологий, а за последние четыре года количество IT-преступлений выросло на 40%", - сказали в управлении.

В МВД подчеркнули, что сейчас за экраном смартфона скрывается больше рисков, чем на улице. "И эту простую мысль важно понимать всем, кто занимается воспитанием и профилактикой", - отметили в киберполиции.