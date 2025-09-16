Медики на Кубани удалили опухоль длиной в полметра

Пациентку выписали, она чувствует себя удовлетворительно

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Опухоль длиной в полметра и весом больше 500 граммов удалили пациентке хирурги онкологического диспансера №2 Краснодарского края. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

"Опухоль длиной в полметра и весом больше полкилограмма удалили пациентке хирурги онкологического диспансера №2. Женщина знала точный диагноз - многоузловой зоб, но долгое время откладывала решение об операции. Из-за промедления опухоль успела значительно увеличиться в размерах и в результате охватила трахею, пищевод и ушло в заглоточное и загрудное пространства", - сказано в сообщении.

Как отмечается, врачи сочинского онкодиспансера смогли убедить пациентку в важности и безопасности предстоящего лечения, "успокоили и вселили уверенность". Операция прошла успешно. Пациентку уже выписали, она чувствует себя удовлетворительно.

По словам хирургов, такие случаи если не уникальны, то крайне редки.

"Удаление щитовидной железы для опытных врачей не представляет сложности, но в этом случае опухоль оплела соседние органы и срослась с ними, что потребовало от специалистов высокого профессионализма и значительных усилий", - отметили в региональном Минздраве.

Как сообщили ТАСС в региональной администрации, данный клинический случай подчеркивает значимость профилактических мероприятий и регулярного обследования, позволяющих своевременно выявить заболевания и принять необходимые меры.

"Высокая квалификация врачей и современное оборудование играют ключевую роль в обеспечении качественного и доступного медицинского обслуживания населения Краснодарского края", - сказали в администрации.