В Северной Осетии сохраняется положительная динамика по турпотоку

МОСКВА, 16 сентября./ТАСС/. Положительная динамика по увеличению туристического потока сохраняется в Республике Северная Осетия - Алания. В регионе существует большой потенциал для развития этого направления, сообщил во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию СКФО и приуроченной к десятилетию портала ТАСС "Это Кавказ" председатель правительства РСО-Алания Борис Джанаев.

"По результатам прошлого года он [туристский поток] составил порядка 1,5 млн посетителей. И в этом году также мы видим очень положительную динамику. Субъект довольно-таки привлекательный: у нас большая история, культура, традиции. Конечно, многонациональность дает свои результаты, со своей стороны мы активно строим гостиничные комплексы во всех районах республики, создаем очень хорошую инфраструктуру для туристов поэтапно восстанавливаем объекты культурного наследия, которых у нас очень тоже много", - сказал Джанаев.

Он отметил, что в регионе также создаются точки притяжения для гостей республики.

"Разрабатываем туристические маршруты, тропы по всем направлениям. Локации очень интересные, масштабная работа проводится по развитию прилегающей инфраструктуры. Строим дороги, в горных направлениях у нас хорошая дорожная инфраструктура. Это, конечно, повышает безопасность туристов", - добавил Джанаев.

По его словам, весь комплекс действий направлен на стимуляцию туристического отрасли.

"Гости, когда знакомятся с нашей интересной культурой, посещают знаковые места, пробуют вкусные блюда, живут в комфортных условиях, проявляют огромное желание вернуться обратно в республику с семьями, с друзьями. Это, конечно, дает свои результаты. Мы видим положительную динамику, причем в республике еще очень большой потенциал в этом направлении. У нас хорошая бальнеология, мы планируем обратить внимание на санаторно-курортное лечение, которое также необходимо возрождать", - отметил Джанаев.