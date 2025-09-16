Глава государства назвал борьбу с онкозаболеваниями приоритетным направлением медицины

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", отметив, что благодаря мероприятию участники из разных стран могут обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем.

"Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из приоритетных направлений современной медицины во всем мире. И потому исключительно важно, что ваш традиционный форум на протяжении многих лет объединяет на своей площадке большое число участников из нашей страны и ряда зарубежных государств, предоставляет им возможность на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, сверить часы и обменяться накопленным опытом", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства уточнил, что в ходе дискуссий, научных семинаров, мастер-классов участники форума могут предлагать новые, нестандартные подходы к усовершенствованию медицинской помощи.

"Отмечу, что в нашей стране во многом благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" проводится коренная модернизация службы и уже достигнуты положительные результаты в профилактике, диагностике и лечении опасных недугов, основанные на широком внедрении в практическую деятельность отечественных инновационных биотехнологий и ядерной медицины", - сказал президент. Он также подчеркнул готовность России поделиться с партнерами этими передовыми наработками.

Путин выразил уверенность, что встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а ее решения обязательно будут востребованы. Президент пожелал участникам, организаторам, гостям форума всего самого доброго.