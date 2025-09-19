В Ленобласти рассчитывают в 2027 году завершить реконструкцию Осиновецкого маяка

По словам и. о. руководителя Администрации "Волго-Балт" Дмитрия Глушакова, маяк является памятником культурного наследия регионального значения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают к 100-летию региона, которое будет отмечаться в 2027 году, завершить реконструкцию Осиновецкого маяка - памятника начала XX века и открыть доступ к нему туристов. Об этом журналистам в ходе пресс-тура сообщил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

"Ленинградская область к своему 100-летию предлагает (предложение уже направлено - прим. ТАСС) федеральному центру профинансировать ряд направлений, в том числе восстановление маячной системы Ладожского озера. Начнем мы с Осиновецкого маяка, потому что на него есть проектная документация у "Волго-Балта", ее нужно только немного освежить. Именно с этого маяка начнем для того, чтобы потенциально оформить его как объект показа. Для того, чтобы безопасно привезти туда туристов, его нужно восстановить полностью по проекту, восстановить дорогу, благоустроить территорию", - рассказал Присяжнюк.

Осиновецкий маяк - второй по высоте в России, расположен в поселке Ладожское озеро Всеволожского района Ленинградской области. Построен в 1910 году, его высота - 70 метров, дальность видимости - до 35 км (19 морских миль). Навигационное сооружение сыграло важную роль в годы Великой Отечественной войны. До Осиновецкого маяка можно добраться и автотранспортом, и по воде.

Власти региона направили в федеральный центр предложение о финансировании строительно-монтажных работ на маяке. По приведенной главой комитета оценке, их можно провести в течение двух лет. "Будем к 100-летию стремиться это сделать [открыть маяк для туристов], - добавил он.

"Маяк - памятник культурного наследия регионального значения. Там четыре основных объекта: сам маяк, дом маячника и два ледника - погреба для хранения провианта", - рассказал и. о. руководителя Администрации "Волго-Балт" Дмитрий Глушаков.

Всего вокруг Ладожского озера расположено восемь маяков. Три из них находятся на территории Республики Карелия, пять - на территории Ленинградской области. Сегодня перед "Волго-Балтом" стоит задача привести маяки в нормативное состояние, в первую очередь активно занялись маяком на острове Сухо и Осиновецким. В 2024 году на Осиновецком маяке провели первоочередные противоаварийные работы.

Драйвер роста турпотока

"Таких маяков ни на одном озере России нет. То есть Ленинградская область по сути у себя держит, как алмаз, такую изюминку, - отметил Глушаков. - Мы максимально большие силы вкладываем, чтобы маяки сохранить в первозданном виде. <…> Даже с развитием технологий маяки все-таки должны сохраниться как дублирующая навигационная система".

Ладожские маяки могут быть эксклюзивной визитной карточкой Ленинградской области, уверен он. "И мы видим в этом хороший драйвер роста турпотока, судоходства и развития [водного] туризма, - сказал Глушаков. - Петербург как туристический город, имея инфраструктуру в том числе для того, чтобы принимать большой турпоток, может развивать его с помощью Ленинградской области".

Противоаварийные и консервационные мероприятия в прошлом году были проведены и на маяке на острове Сухо, там также установили систему видеонаблюдения; ведется проектирование первоочередных противоаварийных работ на Свирском маяке, который недавно стал объектом культурного наследия регионального значения, пояснили в "Волго-Балте". Администрация также продолжает заниматься корректировкой проектной документации по реконструкции еще трех маяков - Бугровского, Стороженского и Свирского.