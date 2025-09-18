Многие привыкли думать: "Ну подумаешь, цветок на подоконнике или семена в горшке — какое тут может быть нарушение закона?" Но в реальности за невинные на первый взгляд растения можно получить штраф, а то и срок. Разбираемся, что нельзя выращивать в квартире

Каждый год возбуждаются сотни уголовных дел за выращивание растений. Как рассказал юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев, практика показывает, что почти всегда речь идет об осознанном действии.

Точно не стоит выращивать

По словам юриста, чревато разводить в квартире ипомею трехцветную. "Красивые синие цветы, но в семенах содержатся психотропные алкалоиды. Постановление Правительства РФ №135 от 07.02.2024 прямо запрещает культивирование этого растения", — рассказал Авдеев.

Хвойник двухколосковый (эфедра) также нельзя выращивать. С виду невзрачный кустик, отметил юрист, а на деле — источник эфедрина, прекурсора наркотиков. Запрещен к выращиванию еще в 2004 году (постановление №454).

"Конопля. Тут все очевидно. Без лицензии выращивать любые растения рода Cannabis, содержащие тетрагидроканнабинол, — прямое нарушение закона. Мак снотворный. Семена продаются в магазинах, но само растение в горшке — уже состав преступления. Опийные алкалоиды делают его запрещенным", — отметил Авдеев, указав, что речь идет о статье 231 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф до 300 000 рублей, а также наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а в некоторых случаях (особо крупный размер) - и до 8 лет.

Редкие и охраняемые виды

Также, отметил юрист, запрещено выкапывать в лесу редкие цветы и пересаживать в горшок. По его словам, это может закончиться делом об уничтожении охраняемых растений. "Красная книга и международные конвенции защищают даже те виды, которые кажутся привычными нам", — отметил Авдеев.

"Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus). Красивейшая орхидея, встречается в лесах средней полосы, цветок занесен в Красную книгу РФ. За его уничтожение или пересадку предусмотрена ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ ("Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов")", — рассказал юрист.

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala) также не стоит выкапывать в лесу. Это дикорастущий вид пиона, рассказал Авдеев, охраняется в ряде регионов. "Занесен в Красную книгу России и многих субъектов РФ. За незаконное изъятие — административный штраф", — объяснил юрист.

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens, сон-трава). Весенний цветок, который часто рвут "на букет", сказал Авдеев, но он включен в Красную книгу, за сбор — штраф до 5 тыс. руб. для граждан (ст. 8.35 КоАП РФ).

"Адонис весенний (Adonis vernalis, горицвет). Растение из семейства лютиковых, ядовитое, но используется в фармацевтике. Включено в Красную книгу РФ. Сбор без лицензии приравнивается к уничтожению охраняемого вида", — пояснил юрист.

Ландыш майский (Convallaria majalis) часто весной продают уличные торговцы, сказал Авдеев. "Вроде бы привычный цветок, но в ряде регионов занесен в Красную книгу. Незаконный сбор или пересадка — нарушение природоохранного законодательства", — указал юрист.

Семена без фитосанитарных документов

Могут быть проблемы и за заказ "экзотики" в других странах. "Если нет сертификата Россельхознадзора, семена могут быть конфискованы на границе. Запрет направлен на защиту от карантинных вредителей", — объяснил Авдеев.

Он указал, что под ограничения могут подпасть семена цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин), пальм (финиковая, кокосовая), томатов и перцев.

Психотропные растения для "народной медицины"

"Даже если в рецептах говорится, что трава "лечит давление или бессонницу", закон жестко делит растения на разрешенные и запрещенные. Без лицензии любое выращивание — административное или уголовное нарушение", — сказал Авдеев.

Под запрет подпадают, объяснил юрист, датура (дурман обыкновенный, Datura stramonium), белена черная (Hyoscyamus niger), мандрагора (Mandragora officinarum).

ГМО без регистрации (соя, кукуруза, картофель)

"Трансгенные семена не так просто заказать в интернете. Российское законодательство требует госрегистрации и маркировки. Незаконный ввоз и выращивание — повод для санкций", — сказал юрист.

Растения-аллергены и токсичные соседи

Также Авдеев отметил, что некоторые декоративные растения (олеандр, диффенбахия) могут выделять ядовитые соки или летучие вещества.

"Их выращивание прямо не запрещено законом, но, если вред будет доказан, сосед или жильцы могут обратиться в суд по нормам жилищного и санитарного законодательства", — объяснил юрист.

Как рассказал юрист, представитель Народного фронта Елена Рудакова, в России запрещены некоторые растения, в том числе цветы, грибы и деревья/кустарники.

"Под запрет подпадают грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин. К ним относятся, например: панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая и др.", — сказала юрист.

Выращивание от 20 плодовых тел, объяснила Рудакова, за один раз считается культивированием в крупном размере, от 200 плодовых тел — в особо крупном размере.

Александр Темнов