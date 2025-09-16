Еще одна инициатива Музея Победы, участвовать в которой могут представители не только России, но и других стран, отметил директор, - это "Международная территория Победы"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александр Школьник призвал журналистов информагентств стран Содружества независимых государств участвовать в проектах музея, чтобы вместе сохранять память об общей Победе.

"Мы единственный музей, который зарегистрировал электронное СМИ - информационное агентство "Победа РФ". Это агентство, которое собирает информацию патриотической тематики. Обо всем, что происходит в стране, - все акции, мероприятия. <…> И вы тоже можете взаимодействовать с нами: если в ваших странах будет происходить что-то, связанное с сохранением исторической памяти, мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной. Будем рады, если вы будете с нами взаимодействовать", - сказал он на встрече с представителями СМИ государств Содружества, которые побывали в музее в рамках медиатура "Дорогами Победы".

Еще одна инициатива Музея Победы, участвовать в которой могут представители не только России, но и других стран, отметил директор, - это "Международная территория Победы". По словам Школьника, этот проект уже объединяет порядка 300 музеев. "Мы постоянно находимся на связи, постоянно вместе что-то делаем, начиная от флешмобов и заканчивая кинофестивалями, <…> Мы их вовлекаем в какую-то деятельность, они начинают общаться между собой, обмениваться выставками, создают совместные проекты", - отметил он.

Один из проектов музея создан специально для детей - "Школьный музей Победы". Он уже объединил учеников из порядка 2,5 тыс. школ. "Из ваших стран тоже некоторые школы с нами взаимодействуют. Есть такой контакт, правильный для ребят", - сказал директор музея, обращаясь к журналистам из стран Содружества.

Новый язык музейной экспозиции

Участники медиатура познакомились с новой экспозицией музея, которая открылась к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, - "Путь к Победе". На выставке представлены подлинные личные вещи участников войны, о судьбах и подвиге которых рассказывают интерактивные витрины. В разделе "По данным военной разведки" можно ознакомиться с биографиями советских разведчиков.

Сильный эмоциональный эффект создают шесть "оживающих" диорам, погружающих посетителей в атмосферу тяжелых боев за Москву, героической обороны Ленинграда, ожесточенных Сталинградской и Курской битв, операции по форсированию Днепра, а также штурма Берлина. Классические диорамы дополнены небольшими видеофильмами, рассказывающими об этих поворотных моментах Великой Отечественной войны. "У нас, я считаю, уникальный синтез практически всех видов искусства - и кино, и живописи, и музыки", - сказал Школьник.

"Это коллаборация с сотней музеев, не только из России, но и из Белоруссии, в частности. Наши дружественные музеи представляют реликвии", - рассказал директор музея.

Участники медиатура возложили цветы в зале Памяти и скорби.

О медиатуре

2025 год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы". Медиатур начался в Москве, затем представители СМИ побывают в еще в четырех городах России и Белоруссии, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы его оружия: в Волгограде, где в Сталинградской битве задохнулась в кольце миллионная армия фашистов, Санкт-Петербурге, бережно хранящем память о стойкости ленинградцев, увидевшем ужасы гетто и ставшем оплотом партизан Минске, Бресте, где защитники осажденной крепости умирали, но не сдавались, а также в мемориальном комплексе "Хатынь", который навсегда запечатлел память о преступлениях, которые совершали фашистские захватчики на советской земле.

Представители СМИ стран Содружества познакомятся с трагическими и героическими страницами военной истории этих мест, а также увидят, как развиваются сегодня эти города. Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.