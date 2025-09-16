Премьер-министр назвал повышение качества медицинской помощи по профилю "онкология" одним из приоритетов государственной политики

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", отметив что повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" - один из приоритетов государственной политики.

"Для врачей и ученых, представителей органов власти, общественных организаций это уникальная площадка, которая дает возможность обменяться опытом, наметить новые пути совместной деятельности по борьбе со злокачественными новообразованиями. Повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" - один из приоритетов государственной политики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Он отметил, что в этом направлении ведется активная работа в рамках федерального проекта. Так, была проведена модернизация и техническое переоснащение специальных медорганизаций, выстроена трехуровневая система, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях, достигнуты значимые результаты в профилактике, диагностике и лечении злокачественных новообразований, в том числе с применением инновационных российских технологий ядерной медицины и биотехнологических разработок.

Премьер-министр уточнил, что в рамках форума также пройдут симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, а также вручение премии имени академика А. И. Савицкого выдающимся врачам и профессиональным общественным организациям.

"От всего сердца поздравляю лауреатов, желаю им новых успехов. А всем участникам встречи - плодотворной работы, конструктивного общения", - написал Мишустин, добавив, что рассчитывает на скорое применение выработанных специалистами рекомендаций на практике.

VII Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни" проходит с 15 по 19 сентября в Москве. Научные организаторы форума - ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, Ассоциация онкологов России, Ассоциация директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии, а также Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов.