Благодаря публикациям на портале "Это Кавказ" удается привлечь внимание к важным для региона темам, отметил генеральный директор ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Руководители - главы и губернаторы - всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа активно поддерживают деятельность портала "Это Кавказ". Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 10-летию портала, генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

"Нас поддерживают главы всех регионов, входящих в СКФО. Многие из них побывали и в нашем региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", который мы открыли недавно. Это наша отдельная гордость. И, конечно, "ТАСС Кавказ" стал точкой притяжения и для прессы, и для гостей, и для всех наших коллег. И одновременно у нас создалась такая очень хорошая творческая синергия, когда большой коллектив в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" работает вплотную с редакцией "Это Кавказ". И стало получаться очень красиво", - сказал он.

Кондрашов отметил, что гости информационного центра всегда откликаются на запросы ТАСС, а благодаря публикациям на портале "Это Кавказ" удается привлечь внимание к важным для региона темам.

"Мы видим, как строятся и дома, и объекты инфраструктуры, и тепличные хозяйства. За 10 лет о чем только мы не рассказали нашим читателям - мы показали и высокогорные рыбные хозяйства, рассказали, как на Кавказе производят вкуснейшие сыры, масло, мясо", - отметил Кондрашов. Он также подчеркнул высокий уровень профессионализма штатных и внештатных сотрудников "Это Кавказ", истории которых пользуются большим спросом у читателей.